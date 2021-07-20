Коронавирус в Орловской области на 20 июля 2021: заболели 86 человек, умерли четверо

Коронавирус в Орловской области на 20 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области зарегистрировали 86 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные на 20 июля 2021, представил федеральный оперативный штаб.

Почти за полтора года пандемии в регионе заболели 39 254 человека, из них 37 109 смогли победить болезнь. Накануне из больниц выписались 68 орловцев.

Однако ситуация со смертельными исходами остается непростой. Оперштаб сообщает о том, что скончались еще четыре пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Таким образом, пандемия унесла жизни уже 799 жителей Орловской области.