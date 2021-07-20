Жители дома №32 на Черкасской в Орле остались без воды из-за протечки водопровода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 20 июля, ранним утром без холодной воды остались жители одного из многоквартирных домов в Заводском районе. Причиной коммунальной проблемы стала течью подземного водопровода от центрального теплового пункта на Черкасской улице к дому №32.

В десять часов утра состоялся сбор представителей организаций, имеющих подземные коммуникации, для согласования места проведения земельных работ. В настоящее время на месте работает аварийная бригада «Орелводоканала» в количестве пяти человек и четырех единиц техники.

- Во дворе дома организован подвоз воды жителям. Ориентировочное время окончания работ 15.00 часов 20 июля, - сообщает пресс-служба администрации Орла.