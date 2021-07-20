В Орле дело мужчины, забившего до смерти пожилого отца, передали в суд. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле закончилось расследование уголовного дела об убийстве 83-летнего мужчины. Он скончался от избиения в собственной квартире в Железнодорожном районе города. Обвиняемым в убийстве проходит его родной сын.

Как установили следователи, 4 декабря 2020 года родственники вместе распивали алкоголь и в какой-то момент между ними разгорелась ссора. 58-летний сын напал на отца с кулаками и жестоко избил его. Вскоре пожилой мужчина умер.

Теперь уголовное дело передают в суд, однако тюремного срока орловцу, скорее всего, не назначат. В ходе расследования была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой мужчина страдал психическим расстройством в момент убийства и не мог осознавать своих действий и руководить ими.

- В соответствии со статьей 21 УК РФ не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, вместе с тем, такому лицу судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера. В связи тем, что мужчина нуждается в специальной медицинской помощи, прокурором утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.