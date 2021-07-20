Орловцам предлагают собрать пластиковые крышки и помочь детям

В областной библиотеке им. Бунина продолжается акция «Крышка-малышка» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле уже несколько лет действует благотворительный проект «Крышка-малышка», который не только убирает с улицы пластиковый мусор, но и помогает детям с особенностями развития. Одна из площадок по сбору крышек 18 месяцев работает в областной библиотеке им. Бунина.

Как признаются библиотекари, за это время вместе с читателями им удалось собрать более 50 килограмм пластиковых крышек. Затем их передают волонтерам проекта, которые отправляют на переработку, а вырученные средства перечисляют на лечение и покупку медицинского оборудования детям с ОВЗ.

- Приглашаем взрослых и детей продолжать и дальше совместно решать социальные и экологические задачи и помогать без особых затрат не только нуждающимся, но и окружающей среде, - обращаются к орловцам сотрудники библиотеки им. Бунина.

Пластиковые крышки от бутылок принимают по адресу: улица Максима Горького,43. Уточнить информацию по сбору крышек можно по телефону (4862) 76-37-87 (Отдел документов по экологии и сельскому хозяйству).