На озере Светлая жизнь спасли тонувшего 25-летнего орловца

Спасателям удалось оперативно достать тонущего из воды Фото: Архив "КП"

В понедельник, 19 июля, на озере Светлая жизнь прошла спасательная операция. В районе трех часов дня помощь понадобилась молодому мужчине, заплывшему за буйки и не рассчитавшему свои силы.

25-летний орловец стал уходить под воду. К счастью, в этот момент озеро патрулировали сотрудники МЧС - начальник поисково-маневренной группы Александр Степных, а также спасатели Сергей Молотков и Алексей Потемкин.

Сначала они заметили заплывшего за буйки человека и подали ему сигнал с помощью мегафона, но тот не отреагировал. Тогда они направили свою мотолодку в его сторону и увидели, что мужчина тонет. Расстояние до берега было приличное – около 150 метров.

Спасателям удалось оперативно достать тонущего из воды и на лодке доставить его на берег. Затем молодого мужчину донесли до врачей на носилках, после чего его осмотрели и отправили домой.

- Как признался после молодой человек, он сам не заметил, как заплыл за ограждающие буйки и поблагодарил за свое спасение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.