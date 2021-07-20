В райцентре Орловской области под машину попал семилетний мальчик

Ребенок перебегал дорогу. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В понедельник, 19 июля, в поселке Глазуновка Орловской области произошло ДТП с участием ребенка. Семилетний мальчик перебегал дорогу и попал под машину.

Авария произошла в три часа дня в районе дома №6 по Молодежной улице. 33-летний водитель автомобиля «KIA» направлялся в сторону Первомайской улицы, когда перед ним оказался ребенок. Избежать наезда не удалось, однако, к счастью, мальчик травмировался не сильно.

- В результате ДТП семилетний пешеход получил телесные повреждения. Отпущен домой, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Отметим, за минувшие сутки на дорогах Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими.