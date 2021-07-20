На День города в Орле будет салют и авиашоу в аэропорту

На День города в Орле будет салют и авиашоу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Город Орел приближается к своему 455-летию. Памятную дату в этом году придется отметить в условиях коронавирусных ограничений, но без праздничной программы все-таки не обойдется.

5 августа жителей и гостей города ожидается сразу несколько событий. Во-первых, торжественное открытие парка Победы после почти года реконструкции. Во-вторых, салют и авиашоу. Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, будет сделано все, чтобы не допустить массового скопления людей во время мероприятий. Поэтому торжеств и концертной программы на площади Ленина не будет, а салют будет проходить в трех точках города.

- Авиашоу пройдет в аэропорту – это и воздушные шары, и пролеты самолетов. Все увидите, но не забывайте о безопасности. Иначе все закроют. Не стоит обольщаться, что мы в «хвосте регионов» по уровню заболеваемости коронавирусом, - пояснил Андрей Клычков.