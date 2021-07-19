Бизнесмен из Орла предстанет перед судом за мошенничество с протезами инвалидов

Бизнесмен из Орла предстанет перед судом за мошенничество Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет 32-летний индивидуальный предприниматель. Бизнесмена подозревают в многомиллионных мошенничествах при изготовлении протезов для инвалидов. В общей сумме, по версии следствия, он обманом получил более 7,3 миллиона рублей от Департамента соцзащиты и ФСС.

В ходе расследования уголовного дела следователи регионального СК России установили, что с 2016 по 2020 годы индивидуальный предприниматель изготавливал для инвалидов протезы. Но при этом они не соответствовали заявленным требованиям и продавались по завышенной стоимости.

- Установлено, что предприниматель предоставлял от имени граждан в Департамент соцзащиты области и регионального отделения ФСС РФ документы, содержащие заведомо ложные сведения об оплате средств технической реабилитации, и получал компенсацию за якобы самостоятельно приобретенные инвалидами изделия, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.

В настоящее время прокурор Советского района города Орла уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном и крупном размере).