ГК «ОДСК» завершила санаторскую программу в Липецке

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Завершение строительства осуществил один из крупнейших санаторов России – ГК «ОДСК».

С 19 июля на объекте, несколько лет назад признанном долгостроем, началась выдача ключей счастливым новоселам. История одного дома могла закончиться иначе, но 19 октября 2018 года администрация Липецкой области подписала соглашение о намерениях по достройке микрорайона «Европейский» с орловским строительным холдингом ПАО «Орёлстрой», сейчас входящим в группу компаний «ОДСК». Это событие для липчан, пострадавших от действий недобросовестного застройщика АО «Эксстроймаш», стало шансом на возвращение доверия к строителям.

Всего за 2,5 года липецкий кластер ГК «ОДСК» завершил строительство 7-ми многоквартирных домов, обеспечив квартирами более 2500 липецких семей. Благодаря успешному сотрудничеству власти и бизнеса 1904 дольщика получили долгожданное жилье, которое некоторые из них ждали не один десяток лет.

Завершая санаторскую программу в Липецке и заслужив репутацию надежного застройщика, «ОДСК Липецк» планирует строительство собственных проектов в регионе. Земельный банк компании располагает несколькими перспективными площадками в центре города, на которых с 2022 года начнется реализация современных объектов жилищного домостроения.