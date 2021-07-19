Мценск отметит свое 875-летие церемонией спецгашения памятного штемпеля

В Мценском краеведческом музее отметят юбилей города Фото: Андрей Бубликов

Завтра, 20 июля, Мценск отметит свое 875-летие и 78-ую годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В честь памятных дат в одном из крупнейших райцентров Орловской области пройдут памятные мероприятия.

Так, в Мценском краеведческом музее в этот день знатоков-филателистов и ценителей истории ждет знаковое событие – церемония спецгашения юбилейного штепмеля. Его выпустили по заказу Почты России.

На памятном штемпеле можно будет увидеть надпись «875 лет Мценск» и изображение торговых мценских рядов.

- Штемпель будет действовать весь оставшийся год. После церемонии он будет передан в главное почтовое отделение муниципалитета с индексом 303030. Каждый желающий сможет попросить оператора почтового отделения погасить им свои конверты и почтовые карточки, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

20 июля в 12.00

Мценск, ул. Тургенева, 104

Телефон для справок: 8 (48646) 2-50-49.