В орловских водоемах за сезон погибло уже восемь человек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области аномально жаркая погода продолжает удерживать позиции. Пляжи и водоемы все больше притягивают людей, однако при этом растет число чрезвычайный происшествий на воде.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в нашем регионе зарегистрировано 12 происшествий на воде. Утонуло восемь человек, причем есть среди них и дети.

- Не забывайте о том, что купаться безопасно только на оборудованных пляжах, не оставляйте детей без присмотра, не употребляйте перед купанием алкоголь, не заплывайте за буйки, а если решили воспользоваться маломерным судно, обязательно надевайте спасательные жилеты, - напоминают орловцам спасатели.