В деревне под Орлом ссора двух мужчин закончилась поножовщиной и смертью Фото: Архив "КП"

В деревне Болотовские дворы Орловского района ссора двух селян закончилась трагической развязкой. Теперь один стал фигурантом уголовного дела, а другой погиб.

По данным следствия, 42-летний житель деревни поссорился со своим 29-летним знакомым и схватился за нож. Он нанес ему несколько ударов в шею, от которых тот истек кровью и скончался на месте.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого в убийстве в кратчайшие сроки. Во время допроса мужчина сознался в содеянном и показал, как все произошло.

- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.