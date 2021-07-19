«Этно-лето» в Орле: горожан ждет концерт ко Дню Крещения Руси

«Этно-лето» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле готовятся к празднованию Дня Крещения Руси, который ежегодно отмечается 28 июля. В этот день орловцев и гостей города ждет концерт «Этно-лето» с погружением зрителей в народные традиции.

Гости праздника смогут не только отдохнуть душой под народные запевы, но и сами стать активными участниками действа. Профессиональные хранители традиций и обычаев Орловского края научат веселым бытовым танцам и песням.

В концерте будут задействованы танцевальная группа «Славяне», фольклорный ансамбль «Разноцветье», хоровой ансамбль «Наша песня» и солисты творческой лаборатории «Понедельник».

- Проект «Этно-лето» дает прекрасную возможность жителям города Орла и области прикоснуться к истокам русской культуры. Проект реализуется НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» совместно с Орловским областным центром народного творчества, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

28 июля, начало в 18.00

Ул. Латышских Стрелков, 3