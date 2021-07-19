На Паровозной улице Орла «ВАЗ» протаранил световую опору. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В воскресенье, 18 июля, в Железнодорожном районе Орла произошло ДТП, в котором пострадал 24-летний мужчина. Отечественная легковушка вылетела с дороги и врезалась в бордюр и затем световую опору.

Авария случилась в 11:20 часов утра на Паровозной улице в районе дома №8. Водитель «ВАЗ-21144» ехал в направлении Южного переулка, когда его машину занесло.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 35 ДТП, среди которых шесть с пострадавшими.