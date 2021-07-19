Орловец угнал у автоледи «Жигули» и пытался сдать его на металлолом Фото: Архив "КП"

В Мценском районе сотрудники полиции задержали автомобильного вора, оставившего без машины 21-летнюю автоледи. Мужчина угнал ее «Жигули» и пытался сдать его на металлолом.

Обратившаяся в полицию девушка, рассказала, что автомобиль похитили ночью со двора многоквартирного дома. Вскоре оперативники нашли пропавшую легковушку со следами повреждений в лесу.

Полицейские установили, что к хищению причастен 31-летний амчанин. Он хотел сдать автомобиль на металлолом, но, получив отказ, решил разобрать и продать его по частям. Теперь мужчине может грозить наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время автомобиль изъят, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.