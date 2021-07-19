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Общество19 июля 2021 13:19

Орловскую область за пять месяцев покинули более пяти тысяч человек

В регионе продолжает фиксироваться убыль населения
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловскую область за пять месяцев покинули более пяти тысяч человек

Орловскую область за пять месяцев покинули более пяти тысяч человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловскую область менее чем за полгода, с января по май 2021 года, покинули 5166 человек. Такие данные приводит Орелстат.

При этом в регион приехало всего 4 453 человека. В итоге в Орловской области стало меньше на 713 человек. Подавляющее число орловцев (4 712 человека) переехало в другие регионы страны. Уехать из России решились 454 человека.

Что же касается миграции в Орловскую область, то подавляющее число новоприбывших (3 637 человек) также приехали других регионов России. Из-за границы в Орловскую область за пять месяцев приехали 816 человек.