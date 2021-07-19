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Общество19 июля 2021 12:41

Камеры на орловских дорогах зафиксировали нарушения более чем на 151 миллион рублей

В регионе появились новые мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Камеры на орловских дорогах зафиксировали нарушения более чем на 151 миллион рублей

Камеры на орловских дорогах зафиксировали нарушения более чем на 151 миллион рублей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 19 июля, в администрации Орловской области обсудили ситуацию с нарушениями ПДД и способом их сокращения. В частности, речь пошла о применении системы фото- и видеофиксации на дорогах.

В Орловской области в настоящее время задействовано 124 стационарных комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД, 34 передвижных и 7 мобильных. Кроме того, АПК «Безопасный город» включает в себя 70 камер видеонаблюдения.

За полгода итогом работы камер стало выявление нарушения более чем на 151 миллион рублей.

- Вынесено 235 461 постановление о нарушениях ПДД, что на 25% выше уровня соответствующего периода 2020 года (188 214). Сумма штрафов, предъявленных нарушителям, составила 151,6 млн рублей, что выше аналогичного показателя 2020 года на 23% (123,2 млн. рублей), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Егора Залыгина, начальника КУ ОО «Орелтранссигнал».

В минувшем месяце в областном центре началась замена старых аналоговых камер видеонаблюдения на новые цифровые. Также появились два новых комплекса фиксации нарушений правил парковки «ПАРКОН» и комплекс фиксации нарушений скоростного режима в потоке транспортных средств «Кордон Про»М.