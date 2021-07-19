За выходные в Орле прививку от коронавируса сделали более 660 человек

17 и 18 июля в Орле привились от коронавируса более 660 человек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. На минувших выходных, 17 и 18 июля, привился еще 661 орловцев. Всего же за весь период вакцинации прививку решились сделать 59 760 жителей города.

Сегодня, 19 июля, орловцы смогут провакцинироваться в мобильных пунктах, расположенных возле торговых центров в Железнодорожном и Северном районах областного центра.

С 13:00 до 20:00 часов мобильные прививочные кабинеты будут работать на улице Московская, 67 и улице Металлургов, 17 рядом с ТЦ «Европа».

- Перед прививкой всех посетителей ФАПов ждет предварительное обследование врача. Все, что нужно при себе иметь, это паспорт, страховой полис и СНИЛС, - сообщает пресс-служба администрации Орла.