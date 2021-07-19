Коронавирус в Орловской области на 19 июля 2021: заболели 88 человек, умерли еще трое

Коронавирус в Орловской области на 19 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировали еще 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сегодня, 19 июля 2021, федеральный оперативный штаб.

За все время пандемии, которая длится уже почти полтора года, в регионе заболели 39 168 человек. Из них 37041 орловец смог победить заболевание. Так, накануне из больниц выписались 74 выздоровевших пациента.

Коронавирус в Орловской области на 19 июля 2021

В Орловской области продолжают фиксировать новые смертельные случаи. Согласно данным федерального оперштаба, скончались еще три пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Всего же за весь период пандемии в регионе умерли 795 человек.

Коронавирус в Орловской области на 19 июля 2021

Жителей Орловской области по-прежнему призывают соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и личной гигиены, а также вакцинироваться.