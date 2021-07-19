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Общество19 июля 2021 10:45

В Орле появился малый храм Собора Орловских святых

Художники всего за несколько месяцев расписали храм, украсив его ликами девяти святых орловцев и сюжетами из их жития
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле появился малый храм Собора Орловских святых. Фото: Орловская митрополия

В Орле появился малый храм Собора Орловских святых. Фото: Орловская митрополия

15 июля в Орле открылся малый крестильный храм Собора Орловских святых. Расположился он на территории Ахтырского кафедрального собора. Чин освящения провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.

На роспись храма ликами святых и сюжетами из их жития ушло всего несколько месяцев. Теперь на стенах храма прихожане могут увидеть преподобного Кукшу Печерского, священноисповедника Георгия Коссова, священномученика Иоанна Карабанова, священномученика Иоанна Панкова, его сыновей — мучеников Николая и Петра Панковых, преподобного Макария Алтайского, священномученика Серафима (Остроумова) и преподобноисповедника Сергия (Сребрянского).

В Орле появился малый храм Собора Орловских святых. Фото: Орловская митрополия

В Орле появился малый храм Собора Орловских святых. Фото: Орловская митрополия

- Чин малого освящения храма прошел после Божественной литургии в день празднования Ахтырской иконе Божией Матери. Священный Синод Русской Православной Церкви благословил совершение 8 сентября празднования Собора Орловских святых, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.