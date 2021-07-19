В Орле задержали мужчину, купившего наркотики в интернет-магазине Фото: Архив "КП"

В Орле в поле зрения полиции попался очередной покупатель наркотиков. 37-летний мужчина приобрел их через интернет-магазин и попался оперативникам, когда забирал свою «покупку» из тайника.

В найденной полицейскими закладке находился сверток с белым. Как позже показали исследования ЭКЦ регионального УМВД, это синтетический наркотик массой 0,36 граммов. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела о хранении запрещенного к обороту вещества.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Санкция данной статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время ведется предварительное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.