На трассе «Орел – Тамбов» в аварии пострадала девушка-водитель. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В воскресенье, 18 июля, неподалеку от деревни Любовка Покровского района произошла авария. На ночной трассе не справилась с управлением и опрокинулась на машине девушка-водитель.

Инцидент произошел в час ночи на 62 километре автодороги «Орел – Тамбов». 32-летняя автоледи ехала в сторону областного центра, однако в какой-то момент ее «Киа Рио» вышла из под контроля. Машина вылетела с дороги опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 35 ДТП, среди которых шесть с пострадавшими.