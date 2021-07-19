Администрацию Орла обязали переселить жительницу аварийного дома в новую квартиру Фото: Архив "КП"

В Орле проблема с переселением людей из аварийного жилья по-прежнему не обходится без скандалов и вмешательства надзорных ведомств. Так, на минувшей неделе администрацию города обязали переселить жительницу аварийного дома №14 по улице 1-ая Курская в новую квартиру. Однако для этого пришлось дойти до прокуратуры и суда.

Женщина с несовершеннолетней дочерью обратилась с заявлением в прокуратуру о том, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу, но новым жильем ее так и не обеспечили. После этого прошла прокурорская проверка.

- Доля муниципальной собственности на жилые помещения в указанном доме составляет более 52%. При этом в нарушение требований законодательства администрацией города Орла надлежащие меры к обеспечению безопасности жителей многоквартирного дома не принимаются, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Прокурор Железнодорожного района обратился в суд с иском с требованием обязать администрацию предоставить женщине и ее несовершеннолетнему ребенку благоустроенное жилье. Эти требования суд полностью удовлетворил, теперь ведомство контролирует его исполнение.