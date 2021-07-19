На Автовокзальной улице Орла сгорел склад, пострадал ангар и машина

На Автовокзальной улице Орла 17 июля сгорел склад, пострадал ангар и машина Фото: Архив "КП"

В субботу, 17 июля, в Заводском районе Орла на Автовокзальной улице полыхал пожар. Огонь охватил помещения одного из расположенных здесь складов и быстро распространялся на другие строения.

ЧП произошло почти в двенадцать часов ночи. Из-за опасности перехода огня на соседние постройки пожару был объявлен повышенный номер сложности. Огонь уже открытым пламенем, когда к месту происшествия прибыли 23 сотрудника СПСЧ, а также первой, третьей и пятой пожарно-спасательных частей.

Пожарным удалось остановить распространения огня и локализовать его. Однако, складское помещение, с которого начался пожар полностью выгорело. Также термические повреждения получил близлежащий ангар.

- Металлические листы ангара оплавлены на площади 100 квадратных метров. А на автомобиле, находящийся рядом со складом, пострадало лакокрасочное покрытие переднего бампера и капота. Пострадавших нет. Причины пожара выясняют специалисты испытательной пожарной лаборатории и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.