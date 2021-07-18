Жара в Орловской области закончится

Жара покинет Орловскую область Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жара, наконец, отступит от Орловской области. По прогнозу синоптиков с 20-х чисел июля температура опустится на 10 градусов, станет пасмурно и пойдут дожди. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на рабочую неделю 19-23 июля.

Как прогнозируют синоптики Росгидрометцентра, начало недели все еще будет жарким. В понедельник 19 июля от +18 ночью до +30 днем. Переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Ветер с запада, скорость 1 м/с, атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Во вторник 20 июля в ночное время термометры покажут +19 градусов, днем до +27. Ясное небо, без осадков днем, кратковременный дождь ночью. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость 4 м/с. Давление 739 мм рт.ст.

В среду 21 июля уже прохладнее: от +15 до +24. Небо затянет тучами, дождя не ожидается. Ветер северный, 3 м/c, давление 741 мм рт.ст.

В четверг 22 июля всего от +14 ночью до +22 в дневное время. Облачно, ночью дождь, днем без осадков. Сильный ветер с севера, атмосферное давление на уровне 741 мм рт.ст.

В пятницу 23 июля и того холоднее: от +12 в темное время суток до +22 днем покажут термометры. Небольшая облачность, дождя метеорологи не прогнозируют. Ветер северо-западный 5 м/c, давление 741 мм рт.ст.