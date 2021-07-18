Поверхностные воды Оки признали "очень зягрязненными" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Поверхностные воды орловских рек признали "очень загрязненными". Такие данные содержатся в отчете, опубликованном Управлением экологического надзора и природопользования.

Химики исследовали воду из самых крупных рек области, пробы отбирали в разных населенных пунктах, через которые протекает та или иная река. Всего было исследовано 68 проб воды, их исследовали на присутствие разных химических элементов, нефтепродуктов, органических веществ и других ингридиентов. Результаты сравнили с итогами исследования 2020 года.

- Степень загрязнения поверхностных вод Орловской области в целом в 1-м полугодии 2021 года по сравнению с 1-м полугодием 2020 года увеличилась и оценивается как «очень загрязненная», - сделали вывод экологи.

Не изменилась степень загрязненности рек Нерусса ("загрязненная"), Орлик ("загрязненная") и Сосны ("очень загрязненная"). Менее грязной стала река Крома ("слабо загрязненная"). А более грязными стали реки Ока ("очень загрязненная"), Зуша, Неручь и Нугрь ("загрязненная").

Во всех реках, кроме Оки и Орлика, увеличилось содержание нитритов, выросло содержание железа во всех реках, а в Оке обнаружено повышенное число фосфатов - выше предельно допустимой концентрации. Ниже стало содержание меди, а также снизилась в водных объектах концентрация фенола (во всех исследованных реках, кроме Оки).