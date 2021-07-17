В Орле проверяют торговые центры на соблюдение ковидных ограничений

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В Орле продолжаются рейды по торговым центрам: комиссия проверяет соблюдения правил санитарной безопасности по коронавирусу. Накануне, 16 июля, проверяющие нагрянули в мебельный и детский центры.

Комиссия смотрит, меряют ли температуру покупателям на входе, есть ли антисептики и все ли носят защитные маски.

- Если гражданин первый раз привлекается за нарушение масочного режима, то обычно ему выносится предупреждение или штраф от тысячи до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение гражданин по решению судьи может быть оштрафован на сумму от 15 до 50 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Суды уже вынесли больше 600 постановлений (предупреждений и штрафов) о наказании орловцев за несоблюдение ограничений по ковиду в торговых точках и общепите. Общая сумма штрафов превысила 630 тысяч рублей.