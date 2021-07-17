В маршрутках Орла покажут видеоролики о вакцинации

В маршрутках покажут ролики о вакцинации Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В маршрутках Орла пассажирам покажут видеоролики о вакцинации. Их запустили на рекламных мониторах с 16 июля.

За 15 секунд видео орловцы, направляющиеся на общественном транспорте по своим делам, узнаю где сделать прививку и какие мифы с этим процессом связаны.

- Памятки размещены на 50 мониторах, расположенных в автобусах четырёх маршрутов: №18, №20, №21 и № 34, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Отметим, что в Орловской области работает 38 медицинских кабинетов, в которых можно сделать прививку от ковида. Сейчас регион ждет поставку большой партии вакцины "Спутник V".