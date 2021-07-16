Жительница Орла набрала на 600 тысяч кредитов для мошенников

Орловчанка набрала кредитов для мошенников на 620 тысяч Фото: Архив "КП"

Жертвой телефонных мошенников стала еще одна жительница города Орла. На этот раз в сети аферистов попалась 38-летняя женщина, которая набрала для преступников кредитов на 620 тысяч рублей.

Преступники в этот раз действовали по уже обработанной схеме. Женщине они представились сотрудниками службы безопасности банка, убедили ее, что кто-то вошел в ее личный кабинет и пытается похитить средства. Дальше жертва мошенников, не заподозрившая обмана, действовала по их указке.

- Женщина вошла в онлайн-банк, оформила кредит на сумму около 240 тысяч рублей и перевела денежные средства на якобы безопасный счет. Через некоторое время, по указанию лжеработника службы безопасности, женщина направилась в два банковских учреждения и оформила там кредиты, которые впоследствии обналичила и посредством банкомата совершила около 30 операций по переводу денежных средств, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Только через некоторое время женщина поняла, что ее обманули. Полицейские просят орловцев не доверять лже-сотрудникам службы безопасности банка. Никогда настоящие работники банка не будут просить перевести куда-то деньги, тем более по телефону.