Началось строительство дороги к парку Победы в Орле

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле началось строительство дороги к парку Победы, который находится сейчас в активной стадии реконструкции. Подъехать сюда можно будет со стороны улицы Зои Космодемьянской.

Сам обновленный парк откроется 5 августа, в 78-ю годовщину освобождения Орла от фашистов. Строить дорогу начали 15 июля. Рабочим предстоит проложить около полукилометра асфальта. Обойдется процесс в сумму порядка 14 миллионов рублей.

- Укладывается два слоя асфальта: нижний в 3 см и верхний — 5 см. Затем рабочие приступят к устройству тротуаров, парковки, велодорожек и разворотного кольца. У подъезда к парку Победы планируется также устройство освещения, - рассказал и.о. начальника УКХ Орла Артем Москвичеков.