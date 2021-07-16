Жара +30 и ясное небо: какой будет погода на выходных в Орле

Выходные в Орле опять будут жаркими Фото: Ольга СУПОНЕВА

Наступающие выходные в Орловской области снова будут жаркими. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 17 и 18 июля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 17 июля над городом и областью ясное небо с небольшой облачностью. Ночью температура воздуха составит +18 градусов, возможен дождь. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +30, без осадков. Ветер северный 2 м/с, атмосферное давление 743 мм рт.ст.

В воскресенье 18 июля вновь от +18 ночью до +30 днем. Солнечно, без дождя. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость 1 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам на следующей неделе от региона отступит жара. Температура понизится сразу на 10 градусов: до +22. Пойдут дожди. Следите за прогнозом на нашем сайте.