Лихач под наркотиками,устроивший ДТП с четырьмя погибшими под Орлом, на 8 лет отправится в колонию

Жуткая авария произошла 20 ноября 2020 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Орловской области суд избрал наказание для водителя, по вине которого погибли трое взрослых и ребенок и еще один ребенок покалечился. Находясь в состоянии наркотического опьянения 33-летний лихач на своей иномарке вылетел на встречную полосу и протаранил другой автомобиль.

ДТП с ужасающими последствиями произошло 20 ноября 2020 года на дороге "Орел-Ефремов". Тогда обвиняемый принял дозу наркотиков и сел за руль. За время следствия удалось установить, что мчался он на скорости не меньше 120 километров в час. На 16 километре указанной выше дороги водитель с затуманенным рассудком вылетел на полосу встречного движения. Здесь в этот момент ехала семья в легковушке "Рено Логан". Удар был жуткой силы, трое взрослых и ребенок погибли на месте, еще один ребенок получил тяжкие ранения. Сам водитель "Опеля" не пострадал.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы, а также дополнительное наказание в виде запрета управления транспортными средствами на срок два с половиной года, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.