В Орловской области выросло число пожилых и подростков, болеющих ковидом

Пожилые орловцы стали чаще заражаться коронавирусом, как и подростки Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области 15 июля состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В числе прочего, во время обсуждения ситуации с ковидом в регионе прозвучала информация о высокой заболеваемости среди пожилых людей.

- Сохраняется высоким показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди лиц 65+, который составил 108,62 на 100 тысяч лиц этой возрастной группы, - сообщил глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

Рост заболеваемости отмечен и среди орловцев других возрастов. За неделю на 4% выросло число заразившихся коронавирусом среди детей 7-14 лет, на целых 38% выявлено случаев ковида среди подростков в возрасте 15-17 лет и на 3% увеличилось количество заболевших взрослых в возрастной группе от 40 до 64 лет.