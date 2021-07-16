В детских лагерях Орловской области нет случаев заражения коронавирусом

В детских лагерях Орловской области, по данным на 15 июля 2021, не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом сообщила Ирина Коростелева, замглавы регионального департамента образования.

Каникулы за городом в лагерях и санаториях проводит больше 600 детей и подростков. Ни среди юных отдыхающих, ни среди персонала с момента старта летних смен не зафиксировано случаев заражения COVID-19.

- Заезды в летние лагеря осуществляются с соблюдением мер безопасности. Персонал допускается к работе с детьми только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Помещения лагерей оснащены необходимым объемом средств индивидуальной защиты, - цитирует Ирину Коростелеву пресс-служба Правительства Орловской области.