Коронавирус в Орле, новости на 16 июля: заболело еще 90 человек, 3 умерло

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперативный штаб представил обновленную статистику о распространении ковида по регионам страны. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 16 июля 2021 года.

За последние сутки заболело еще 90 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения достигло к середине июля 38 895.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом за минувший день 84 пациента. Суммарное число излечившихся составляет 36 803.

Снова коронавирус унес жизни нескольких орловцев: умерло еще 3 человека, лечившихся от ковида. Всего же, за время наблюдения, в Орловской области скончалось 786 пациентов с коронавирусом.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничения.