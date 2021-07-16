Больше двух тысяч сотрудников орловских соцучреждений привилось от коронавируса

Сотрудники сферы соцобслуживания продолжают вакцинацию Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области больше двух тысяч работников учреждений сферы социального обслуживания сделали прививку от коронавируса. Такая информация прозвучала на очередном заседании регионального оперштаба 15 июля.

Как рассказала и.о. главы социального Департамента Екатерина Данилевская, в целом больше 84% работников социальной сферы в регионе имеет защиту от коронавируса. Это не только прививки, но и наличие антител к COVID-19. Часть сотрудников переболела коронавирусом меньше чем полгода назад, а еще у части имеются противопоказания к прививке. Всего в Орловской области числится больше 4,5 тысяч сотрудников сферы социального обслуживания.

Помимо работников соцсферы, делают прививки от ковида и орловцы, получающие соцуслуги на дому. Прошло вакцинацию около двух тысяч человек.