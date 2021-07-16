Два пожара за сутки случилось в дачном поселке Тайное под Орлом

Два пожара в дачном поселке Тайное Орловского района потушили вчера спасатели Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В дачном поселке под Орлом за сутки случилось два пожара. Спасатели боролись с огнем в СНТ "Тайное" 15 июля с разницей в пару часов.

Первое сообщение о разбушевавшемся огне поступило в начале седьмого вечера: полыхал дачный дом. Когда пожарные приехали к месту ЧП, он уже горел открытым пламенем, огонь уничтожил постройку. Дом выгорел по всей площади,сгорела кровля. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Хотя огонь грозил перекинуться на соседние постройки, пожарным удалось предотвратить его распространение.

А о втором пожаре спасателям сообщили уже ближе к восьми. Здесь же, в Тайном, загорелась деревянная хозпостройка. Ее потушили пожарные.

Как пояснили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, причину обоих возгораний в настоящее время устанавливают специалисты. Напомним, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.