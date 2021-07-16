Главы Северного и Железнодорожного районов Орла покинули свои посты

Глав двух районов Орла проводили на пенсию. Фото: инстаграм Юрия Парахина Фото: соцсети

Свои полномочия сложили главы Северного и Железнодорожного районов города Орла. Юрий Тарасов и Владимир Маркин вышли на пенсию.

Проводы чиновникам, долгое время проработавшим в своих должностях, устроили 15 июля в горадминистрации. Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин в соцсетях. Юрий Тарасов, теперь уже бывший глава Железнодорожного района, работал в структурах городской власти с 1997 года, а Владимир Маркин, бывший глава Северного, с 1999-го. Проводили на пенсию их с почестями.

- Даже не смотря на то, что Юрий Михайлович и Владимир Ильич официально уходят на пенсию, мы, нынешнее поколение управленцев, хотели бы всегда рассчитывать на их поддержку и грамотную подсказку, - написал Парахин в своем инстаграме.