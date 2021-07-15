Орловчанка познакомилась в сквере с мужчиной, а тот ограбил ее

Орловчанка стала жертвой грабежа Фото: Архив "КП"

Для жительницы Орла новое знакомство обернулось неожиданным последствиями. Женщина осталась без мобильного телефона стоимостью 10 тысяч рублей.

Женщина проводила время в сквере в Железнодорожном районе, у нее завязался разговор с незнакомцем. Вдруг, в какой-то момент, тот попытался сорвать рюкзак у орловчанки с плеча. Из него выпал сотовый, грабитель схватил его и убежал. Горожанке пришлось идти в полицию. Было возбуждено уголовное дело, оперативники стали устанавливать личность грабителя. Через какое-то время им удалось выяснить, кто же совершил грабеж. Под подозрение попал 50-летний орловец.

- Данный мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигурант признался в совершении данного противоправного деяния и выдал принадлежащий потерпевшей мобильный телефон, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.