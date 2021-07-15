Грозы с градом, ветер и дожди идут на Орловскую область

Гроза идет в регион Фото: Ольга СУПОНЕВА

В ближайшее время в Орловской области переменится погода. Уже с 15 июля в регионе ожидаются грозы с градом, дожди и сильный ветер.

О надвигающейся буре орловцев предупредили в МЧС. Судя по прогнозу областного гидрометцентра, в ближайшие сутки 15-16 июля, на территории региона переменная облачность, кратковременные дожди, а местами и сильные ливни. Ожидаются грозы, в некоторых районах град. В ночное время ветер 5-10 метров в секунду, а днем порывы его достигнут 7-12 метров в секунду, во время грозы и 15-20. При этом температура не особенно снизится: термометры покажут +26..+31.

В МЧС просят жителей области не забывать о правилах безопасности и быть бдительными.