Орловский суд на 2 месяца продлил срок домашнего ареста Ивана Залогина

Фото: пресс-служба Правительства Орловская области

Советский районный суд Орла еще на два месяца продлил срок домашнего ареста Ивана Залогина. Бывший глава областного департамента здравоохранения находится под следствием по возбужденному против него уголовному делу о воспрепятствовании работе бизнеса.

О продлении ареста ходатайствовал перед Фемидой следователь по особо важным делам. И, как сообщила пресс-служба Советского районного суда 15 июля, судья это ходатайство удовлетворил. В силу пока что решение не вступило и может быть обжаловано защитой.

Иван Залогин был задержан в апреле 2021 года. В его уголовном деле фигурируют две статьи. Это выше упомянутое воспрепчтствование работе бизнеса, а также превышение должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, Залогин отказался выдавать лицензию медицинской организации под формальным предлогом. И в то же время разрешение на работу было дано другому медцентру. Расследование продолжается.