Орловчанка оплатила стотысячный долг по кредиту, чтобы выехать за рубеж

Орловчанка расплатилась по долгам, чтобы выехать за рубеж Фото: Ольга СУПОНЕВА

Больше 100 тысяч рублей долга по кредиту пришлось выплатить орловчанке, чтобы выехать за рубеж. Из-за накопившейся задолженности женщину не выпускали за пределы России.

Подробности истории рассказали в регуправлениии Федеральной службы судебных приставов. Как оказалось, жительница Залегощенского района не отдавала вовремя заемные деньги, долг скопился в сумме 125 тысяч. Несмотря на предупреждения о возможных санкциях, возвращать кредит она не спешила. Тогда приставы ограничили для должницы выезд за пределы России. А ей как раз потребовалось уехать в другую страну.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, после такой меры женщина вернула долг в полном объеме. А заодно и уплатила исполнительский сбор в размере 8,5 тысяч рублей. Все ограничения с экс-должницы теперь сняты.