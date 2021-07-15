Вакцина от коронавируса осталась в четырех больницах Орловской области

Запасы вакцины почти исчерпаны в Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области вакцина от коронавируса осталась только в четырех больницах. Об этом сегодня, 15 июля, сообщил и.о.главы регионального депздрава Владимир Николаев.

Запасы препарата от ковида практически исчерпаны в населенных пунктах области, ранее губернатор Андрей Клычков объяснил ситуацию: ожидаемая поставка не пришла а срок. Поэтому регион находится в режиме ожидания, должно поступить 24 тысячи доз "Спутника V". Пока же прививочная кампания сбавит обороты.

- Поступившая в регион вакцина в максимально короткие сроки будет распределена между лечебными учреждениями Орла и области, - сообщил Владимир Николаев.

По данным на 15 июля 2021 запасы вакцины есть в 3-й поликлинике Орла, а также районных больницах - Глазуновской, Краснозоренской и Новосильской.