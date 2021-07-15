В Орловской области огонь охватил 4 гектара сухой травы

4 гектара сухой травы горело в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области разгорелся пожар на площади в 4 гектара. Сухую траву пожарные тушили в Коаснозоренском районе.

ЧП случилось в среду, 14 июля. Огонь распространился на огромной территории неподалеку от села Успенье. Местные жители позвонили в МЧС примерно в половине пятого вечера, у спасателей ушло несколько часов на то, чтобы потушить разбушевавшееся пламя. При этом в Орловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, объявлен высокий класс пожарной опасности.

- На территории 6 муниципальный образований Орловской области (г. Орел, г. Ливны, Орловский, Ливенский, Дмитровский и Верховский районы) зарегистрирован 4 класс пожарной опасности. На остальной территории 3 класс пожарной опасности, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Нарушителям, поджигающим мусор или сухую растительность, грозят штрафы: от нескольких до сотен тысяч рублей.