В Орле за полгода более 90 водителей оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора Фото: Архив "КП"

С начала 2021 года в Орле к административной ответственности за проезд на красный сигнал светофора привлекли более 90 водителей. При этом нарушение правил дорожного движения спровоцировали восемь ДТП, в которых пострадали десять человек.

Такую статистику приводит Госавтоинспекция по Орловской области. Кроме того, по данным ведомства, с начала 2021 года камерами было зафиксировано более 10 тысяч проездов перекрестков на запрещающий сигнал светофора.

- Наказание за проезд на запрещающий сигнал предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей. За повторное правонарушение выносится штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев, - напоминает региональная Госавтоинспекция.