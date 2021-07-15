В Орловской области еще три сироты добились получения квартир Фото: Архив "КП"

В Орловской области далеко не всегда оперативно решается вопрос с жильем для детей-сирот. Положенные по закону квадратные метры порой приходится ждать годами или подключать к решению проблемы прокуратуру. Так, трое сирот из Корсаковского района смогли добиться получения квартир только после обращения в надзорное ведомство.

Несмотря на то, что каждый из них стоял на учете лиц, имеющих право на предоставление жилья, очередь затянулась. По достижении 18-лет жилье им предоставлено не было. По этой ситуации была проведена прокурорская проверка, а затем подан иск в суд.

- С целью защиты жилищных прав граждан прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию Корсаковского района обязанность предоставить им жилые помещения. Суд полностью удовлетворил требования. В настоящее время трем сиротам выданы ключи от благоустроенных квартир, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Отметим, это уже не единичный случай, когда ситуация с жильем для сирот доходит до суда.