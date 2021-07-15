Орловчанка украла у знакомой банковскую карту и оставила ее без 12 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орле 51-летняя женщина украла у своей знакомой банковскую карты и оставила ее без 12 тысяч рублей. Воришка знала пин-код карты, чем тайком и воспользовалась.

После исчезновения карты, ее 59-летняя владелица отправилась в полицию и написала заявление о краже. Оперативники установили круг знакомых женщины и тогда выяснилось, кто мог забрать себе карту.

- Орловчанка призналась в совершении преступления. Она рассказала, что обналичила с чужого платежного средства свыше 12 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Женщина выразила намерение возместить потерпевшей причиненный материальный ущерб, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время похитительница проходит подозреваемой по уголовному делу по статье 158 УК РФ (Кража). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.