Коронавирус в Орловской области на 15 июля 2021: заболели 87 человек, умерли трое

Коронавирус в Орловской области на 15 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области, по данным федерального оперштаба на 15 июля 2021, зафиксировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости начал понемногу снижаться, но жителей региона просят не расслабляться – ситуация может измениться в любой момент.

С начала пандемии в регионе заболело коронавирусом 38 805 человек, из них 36 719 смогли справиться с болезнью. Накануне из больниц выписался еще 81 орловец.

.

Однако смертельные случаи продолжают регистрироваться практически ежедневно. Сегодня оперштаб подтвердил, что скончались три пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

Непростая ситуация складывается и в соседних областях. В Брянской области за сутки зафиксировано 324 новых случая заражения, в Липецкой – 217, в Курской – 193, в Тульской – 151 и в Калужской – 126.