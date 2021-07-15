В Железнодорожном районе Орла несколько домов останутся без воды 15 июля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 15 июля, в Железнодорожном районе Орла несколько домов остались без воды. Причиной отключения стали работы на трубопроводе.

Как сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла, в настоящее время производится врезка трубопроводов в рамках реконструкции водозаборного узла по улице Толстого.

С 8.30 часов утра до 18.00 часов вечера водоснабжение будет ограничено в домах 2, 2а, 4, 4а, 8, 10, 21 и 21а по улице Толстого, а также в доме №48 по улице Гайдара и школе №3.

- Возможно снижение давления в районе, ограниченном улицами Гайдара, Толстого и Раздольная. По заявкам потребителей будет организован подвоз воды автоцистернами, - сообщает пресс-служба городской администрации.