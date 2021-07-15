В Орловской области за десять дней изъяли из оборота почти 355 литров паленого алкоголя. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Орловской области в течении десяти дней проходила оперативно-профилактическая операция «Алкоголь». Сотрудники полиции наведались в торговые точки и изучили законность продаваемой продукции. Результат – изъято 354 литра паленого алкоголя и заведено два уголовных дела.

Среди изъятого контрафактного спиртного оказались 101 литр водки без акцизных марок РФ, 11 литров вина, 14 литров шампанского, 3 литра настоек и 6 литров коньяка.

Полицейские установили, что трое мужчин (71-го года, 36-ти лет и 43-х лет) по предварительному сговору производили и продавали алкоголь. У них изъяли порядка 160 литров спиртосодержащей жидкости, не соответствующей требованиям ГОСТ, на 200 тысяч рублей.

Кроме того, в Орле и Орловском районе они хранили партию этилового спирта под продажу.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции» и статье 171.3 УК РФ «Производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Ведется предварительное расследование, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.